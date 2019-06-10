ФАС завела дело из-за январского концерта «Касты»

Москва, , 11:44 — REGNUM Столичное управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) заподозрило в нарушении закона о рекламе сервис, предлагавший билеты на январский концерт музыкальной группы «Каста». Об этом сообщает 10 июня пресс-служба ведомства.

Реклама концерта появилась осенью 2018 года в социальной сети. В объявлении говорилось о концерте, запланированном на 5 января, и была указана минимальная стоимость билетов: 1500 рублей.

Однако решившему купить билеты пользователю предлагалась уже иная сумма заказа — от 1650 рублей. В рекламе не говорилось о сервисных сборах и комиссиях, без которых онлайн-покупка оказалась невозможной.

Дело о возможном нарушении будет рассмотрено 26 июня. В случае доказательства вины сервис накажут штрафом до 500 тыс. рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле ФАС оштрафовала на 200 тыс. рублей компанию Johnson & Johnson за рекламу лекарственного аэрозоля, не соответствующую требованиям.

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