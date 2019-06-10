В «Газпромнефть-Оренбурге» прошли учения по локализации разлива нефти

Оренбург, , 11:34 — REGNUM Учебно-тренировочные занятия по локализации и ликвидации условной разгерметизации подводящего трубопровода технологической линии подготовки нефти и газа прошли на Восточном участке Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения компании «Газпромнефть-Оренбург». Об этом 10 июня сообщает пресс-служба предприятия.

Участниками мероприятия стали сотрудники предприятия и проектного офиса компании, представители аварийно-спасательных служб и подрядных организаций.

По легенде учений, оператор обезвоживающей и обессоливающей установки обнаружил свищ в емкости хранения нефти и возгорание на площадке под емкостью. В результате разгерметизации получил отравление сероводородом один из сотрудников.

Участники отработали четкий алгоритм действий по локализации аварии и устранению ее последствий. По команде мастера цеха была произведена остановка технологической линии и проверка перехода автоматической запорной арматуры в безопасное состояние. На место прибыли спасатели, пожарные, скорая помощь. Пострадавшего вынесли из опасной зоны и передали медикам. Место условной аварии было оцеплено. Задействованные в учении работники цеха прибегли к помощи стационарного пожарного оборудования, а пожарные расчеты ликвидировали очаг возгорания с помощью пены. Затем оперативная группа, укомплектованная средствами индивидуальной защиты, при помощи спецсредств провела герметизацию места порыва технологического трубопровода и приступила к очистке территории от нефтепродуктов.

Все это время проводился непрерывный мониторинг состояния окружающей среды. Благодаря слаженным действиям всех служб, аварийную ситуацию удалось локализовать в течение 40 минут.

Эксперты высоко оценили готовность «Газпромнефть-Оренбурга» к устранению нештатных ситуаций и организацию спасательных мероприятий, выработали рекомендации для максимального улучшения процесса.

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