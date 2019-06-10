Стала известна причина массового отравления на торжествах в Дзержинске

Нижний Новгород, , 11:29 — REGNUM Специалисты управления Роспотребнадзора по результатам проведённого санитарно-эпидемиологическое расследования по факту пищевого отравления в загородном клубе «Ранчо 636» в Дзержинске Нижегородской области установили причину ЧП. По данным пресс-службы ведомства, возбудителем, вызвавшим отравление, стал золотистый стафилококк.

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«Этот же возбудитель выделен от шести сотрудников пищеблока и в шеф-салате, который употреблялся всеми пострадавшими», — уточнили в Роспотребнадзоре.

Также были выявлены многочисленные нарушения санитарно-эпидемиологического режима. В частности, при приготовлении пищи не соблюдалась технология, отсутствовал холодный цех для приготовления салатов, а сами компоненты для этого блюда хранились больше допустимого времени. Кроме того, сотрудники предприятия общепита не соблюдали личную гигиену.

Как сообщало ИА REGNUM, инцидент произошёл вечером 7 июня в города Дзержинске. Во время застолья по случаю регистрации брака в загородном клубе «Ранчо 636» пищевое отравление во время свадебного застолья получили 26 человек, в том числе один ребёнок. По данным СКР, в медицинские учреждения с предварительным диагнозом «пищевая интоксикация» были госпитализированы девять человек. В настоящий момент на стационарном излечении остается два человека, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Следственные органы возбудили по данному факту уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей. Работы пищеблока приостановлена.

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