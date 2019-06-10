Массовое отравление на свадьбе в Дзержинске обернулось уголовным делом

Нижний Новгород, , 11:17 — REGNUM В Нижегородской области следователи выясняют причины массового отравления посетителей загородного клуба в Дзержинске. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР, уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 238 УК РФ («оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей»).

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В ведомстве уточнили, что в результате инцидента 25 человек из числа гостей почувствовали недомогание, а девять были госпитализированы в медицинские учреждения с предварительным диагнозом «пищевая интоксикация». В настоящий момент на стационарном лечении остается два человека, остальные после оказания медицинской помощи отпущены домой.

«С целью назначения экспертиз следователями СК из пищеблока изъяты образцы воды, продуктов, которые были использованы для приготовления блюд на банкетном мероприятии, — добавили в следственном ведомстве. — Кроме того, допрошены сотрудники заведения, изъята необходимая документация».

Как сообщало ИА REGNUM, массовое отравление в загородном клубе «Ранчо 636» в городе Дзержинске Нижегородской области произошло вечером 7 июня. Пищевое отравление во время свадебного застолья получили как минимум 26 человек, в том числе один ребёнок. 17 пострадавших были госпитализированы, два человека доставлены в реанимации.

Сотрудники Роспотребнадзора начали санитарно-эпидемиологическое расследование, работу пищеблока загородного клуба приостановили. По предварительным данным, причиной массового отравления могло стать блюдо, приготовленное с нарушениями технологии.