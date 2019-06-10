На реабилитацию калужского озера Ломпадь потребуется 195 млн рублей

Людиново, Калужская область, , 11:16 — REGNUM Около 195 миллионов рублей выделено правительством Калужской области по соглашению с федеральным агентством водных ресурсов на экологическую реабилитацию Людиновского водохранилища (озеро Ломпадь), сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

По данным ведомства, на Людиновском водохранилище планируется провести работы по удалению ила, расчистке береговой линии, а с целью улучшения качества воды будет обогащена флора и фауна водоема. Стоимость работ в 2019 году составит 112,69 млн рублей, а полностью экологический проект завершится в 2020 году.

В настоящее время в области уже проведены конкурсные процедуры и заключен контракт на подрядные работы.

«Самое крупное в области водохранилище является не только источником водоснабжения и местом отдыха людиновцев, но и памятником природы регионального значения. Очень важно сохранить его как одно из чудес нашей области», — заявила министр природных ресурсов и экологии региона Варвара Антохина.

Напомним, площадь Людиновского водохранилища составляет 8,7 км2, максимальная глубина — 16 метров. Объём воды составляет 30 миллионов кубометров. Длина озера — 16 км. В черте города Людиново Калужской области ширина озера доходит до полутора километров. Через водоём протекает река Неполоть. В озере обитают 17 видов рыб.