Историческую усадьбу в Петербурге заберут у нерадивого собственника

Санкт-Петербург, , 11:13 — REGNUM В Комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры Санкт-Петербурга (КГИОП) начали проработку процедуры изъятия у собственника исторической усадьбы Орловых-Денисовых в Коломягах в связи с невыполнением обязательств по восстановлению памятника. Об этом сообщили в КГИОП главе петербургского филиала партии «Справедливая Россия» Марине Шишкиной.

Ранее Шишкина обратилась в Министерство культуры РФ, а также в Смольный и в Росрееестр с предложением о том, чтобы государство выкупило у компании ООО «БалтикСтрой» усадьбу Орловых-Денисовых. По мнению Шишкиной, только это может спасти усадьбу от разрушения.

ООО «БалтикСтрой» владеет усадьбой с 2013 года. Компания должна была отреставрировать усадебный дом до июня 2014 года и восстановить примыкающий к нему участок парка до декабря 2015 года. Однако восстановительные работы так и не начались, должный уход за территорией парка не осуществлялся. Штрафы, которые накладывались на компанию со стороны надзорных органов, и судебные решения не изменили печальную ситуацию. В мае 2018 года в особняке случился пожар.

Глава КГИОП Сергей Макаров сообщил Марине Шишкиной, что «в связи с отсутствием действий собственника, направленных на исполнение указанных судебных актов, КГИОП совместно с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга прорабатывается механизм изъятия Ансамбля и обсуждается вопрос о возможности выделениям бюджетных средств для компенсации его стоимости при реализации процедуры изъятия объекта культурного наследия».

По словам Шишкиной, после решения КГИОП, «сейчас важно, чтобы здание усадьбы до проведения реставрационных работ было должным образом законсервировано; в противном случае изымать у нерадивого собственника будет нечего — памятник просто развалится».

Коломяги в прошлом — загородный поселок под Петербургом, а теперь — часть густонаселенного Приморского района города. Владельцем усадьбы Орловых-Денисовых был генерал Алексей Никитин, герой Отечественной войны 1812 года. После его смерти в 1858 году имение перешло во владение его дочери Орловой-Денисовой и ее потомкам. Усадьба является объектом культурного наследия федерального значения.

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