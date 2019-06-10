Понедельник, 10 Июня 2019 года
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Россия не останется беззащитной — Ушаков

Общество

Москва выступает за сохранение и укрепление «разоруженческих режимов»

Москва, 10 июня 2019, 11:11 — REGNUM  Российская Федерация, в случае разрушения системы стабильности в мире, не останется беззащитной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время выступления на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Руководство (Российской Федерации) неоднократно заявляло, что мы не допустим такой ситуации, когда страна окажется беззащитной», — подчеркнул помощник российского лидера.

При этом Ушаков добавил, что Москва выступает за сохранение и укрепление «разоруженческих режимов», а не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности и сдерживания.

Напомним, «Примаковские чтения» — проводящийся с участием экспертов и политиков в Москве международный форум, носящий имя учёного и государственного деятеля академика Евгения Примакова.

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Внешняя политика России
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