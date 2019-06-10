Россия не останется беззащитной — Ушаков

Москва, , 11:11 — REGNUM Российская Федерация, в случае разрушения системы стабильности в мире, не останется беззащитной. Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков во время выступления на международном научно-экспертном форуме «Примаковские чтения».

«Руководство (Российской Федерации) неоднократно заявляло, что мы не допустим такой ситуации, когда страна окажется беззащитной», — подчеркнул помощник российского лидера.

При этом Ушаков добавил, что Москва выступает за сохранение и укрепление «разоруженческих режимов», а не разрушение остающихся элементов стратегической стабильности и сдерживания.

Напомним, «Примаковские чтения» — проводящийся с участием экспертов и политиков в Москве международный форум, носящий имя учёного и государственного деятеля академика Евгения Примакова.

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