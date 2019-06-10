Представительства США в Индии вывесили флаги ЛГБТ

Нью-Дели, , 13:10 — REGNUM Представительства США в индийских городах Нью-Дели и Ченнаи присоединились к акциям, приуроченным к месяцу гордости ЛГБТ, вопреки указаниям Белого дома. Об этом сообщило индийское новостное издание Адж так.

Ранее администрация президента США Дональда Трампа отклонила официальные запросы о размещении радужных флагов ЛГБТ-сообщества на флагштоках американских посольств и консульств в июне, когда в различных странах мира празднуют месяц гордости ЛГБТ. Тем не менее американские дипломаты нарушили указания Белого дома. Так, здание посольства США в столице Нью-Дели было подсвечено в цвета радуги, а у американского консульства в южном городе Ченнаи был размещен огромный баннер, разукрашенный в цвета ЛГБТ-флага. Напомним, что во время правления предыдущего президента США Барака Обамы американским зарубежным представительствам разрешалось вывешивать ЛГБТ-флаги в июне.

Месяц гордости ЛГБТ отмечается ежегодно в июне. В это время организуются специальные парады и концерты, целью которых является признание вклада членов ЛГБТ-сообщества в историю на местном, национальном и международном уровнях.