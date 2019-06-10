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Мексика вышла в лидеры стран по переработке пластика

Общество

По проценту переработанного пластика Мексика не уступает европейским странам

Мексика вышла в лидеры стран по переработке пластика
Hans
Пластик

Мехико, 10 июня 2019, 11:51 — REGNUM  Гражданская экологическая ассоциация ECOCE сообщила, что в Мексике перерабатывается 56% пластиковых изделий. Этот показатель примерно равен показателям в странах Европейского Союза. Об этом сообщает мексиканское агентство Televisa.

В Ассоциации отметили, что в Мексике процент пластика, получающего вторую жизнь, превышает показатели США и Канады.

Отмечается, что в 2007 г. в Мексике было переработано 8 тысяч тонн пластиковых отходов — одиннадцать же лет спустя это число составляет более 480 тысяч тонн.

«Мы находимся на одном уровне с развитыми странами ЕС. Чтобы подняться на этот уровень, им потребовалось более 30 лет, нам же удалось достичь его за двенадцать лет. Однако к чему действительно надо стремиться, так это к формированию правильных привычек разделения отходов, их переработки, ответственного отношения к окружающей среде, очевидно с участием школьников», — прокомментировал ситуацию директор ECOCE Хорхе Тревиньо.

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Зарубежная хроника
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