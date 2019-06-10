Анджелина Джоли прибыла на границу Венесуэлы для помощи беженцам

Каракас, , 11:28 — REGNUM Американская актриса и Посол доброй воли ООН Анджелина Джоли посетила колумбийский регион, граничащий с Венесуэлой, «чтобы оценить гуманитарную помощь венесуэльским беженцам». Об этом сообщило колумбийское агентство El Pulzo.

По данным ООН, с 2015 г. Венесуэлу из-за внутреннего кризиса покинули более 4 млн человек. Агентство ООН по делам беженцев заявило, что «темпы оттока населения из Венесуэлы приобрели катастрофический характер».

Венесуэла переживает глубокий экономический кризис, который в этом году усугубился политической конфронтацией между правительством Николаса Мадуро и проамериканской оппозицией во главе с Хуаном Гуайдо, провозгласившим себя президентом страны.