Работники госучреждений Северной Македонии требуют повышения зарплат на 25%

Скопье, , 11:45 — REGNUM 8 июня Конфедерация свободных профсоюзов провела митинг протеста перед зданием правительства и парламента Северной Македонии в Скопье с требованием провести гармонизацию зарплат в государственном секторе с повышением минимальной зарплаты.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi, глава Конфедерации Благоя Ральповски подчеркнула, что ее организация выступает против перехода государственных работников в частный сектор:

«Мы требуем повышения заработных плат в государственном секторе в соответствии с повышением минимальной зарплаты на 25%».

Ральповски рассказала, что за день до проведения митинга представители Конфедерации встретились с представителями правительственных служб, однако требование профсоюзов о встрече с премьер-министром или с кем-либо из министров не было удовлетворено.

Глава профсоюза работников образования, науки и культуры Яким Неделковски заявил, что работники сферы образования также требуют повышения заработной платы на 25% и прибавил, что это последнее предупреждение перед проведением всеобщей забастовки.