Власти Канады инвестируют $2 млрд в женское предпринимательство

Калгари, Канада, , 11:36 — REGNUM Инвестиционный фонд для развития женского предпринимательства открыли во время всемирного медиафорума Banff в Канаде, сообщает издание Deadline 9 июня.

Парламентский секретарь Энди Филлмор объявил, что полтора миллиона долларов будут направлены на развитие особого фонда, помогающего развиваться деловым женщинам в области телевидения. Средства смогут помочь как минимум 50 женщинам и 16 предприятиям обосноваться в телевизионной среде. Эти деньги — часть масштабной инвестиционной программы, целью которой является двойное увеличение числа женщин-предпринимателей в Канаде к 2025 году. Всего в это направление планируется вложить 2 миллиарда долларов.

Исполнительный директор медиафорума Дженн Кузмик рассказала, что созданная программа поможет подготовить разнообразные кадры среди женщин в индустрии кино и телевидения. Ее главная цель — продвигать гендерное равенство в СМИ, поддерживая успехи женщин в экономике, без дискриминации по расовому признаку, сексуальной ориентации или состоянию здоровья. По мнению Дженн, главными проблемами, с которыми женщины сталкиваются на рынке труда, являются затруднения в финансировании крупных проектов, медленное развитие карьеры и меньший уровень оплаты труда.

Ранее крупные телевизионные и кинематографические компании США заявили, что они готовы отказаться от проведения съемок в штате Джорджия, если его власти не отменят закон, запрещающий женщинам делать аборты. Согласно ему, врачи не должны будут прерывать беременность, если у плода обнаруживается сердцебиение, что часто случается уже на 6 неделе, когда женщина еще не знает о своем положении.

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