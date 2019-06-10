Северо-Кавказскую студию кинохроники готовятся передать РСО-Алании

Владикавказ, , 10:49 — REGNUM Власти Северной Осетии работают над проектом возрождения Северо-Кавказской киностудии кинохроники. В настоящее время уже разработан и передан для рассмотрения в федеральные ведомства план по передаче этой киностудии в ведение республики. Об этом сообщил глава РСО-Алании Вячеслав Битаров.

По его словам, ранее киностудия принадлежала Министерству культуры РФ.

«Мы представили свой план развития и воссоздания студии, которая бы позволяла снимать фильмы, подобно созданным в 1970—1980-е годы. Они стали классикой и очень востребованы по сегодняшний день в республике, во всех республиках Северного Кавказа», — цитирует Битарова ТАСС.

Глава РСО-Алании отметил, что воссоздание киностудии потребует больших средств. Поэтому власти региона в этой работе рассчитывают на помощь федерального центра.

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Как сообщало ИА REGNUM, в мае на встрече с журналистами на Медиафоруме ОНФ в Сочи вопрос о возможности возрождения киностудии задала президенту РФ Владимиру Путину журналистка из Северной Осетии Анна Кабисова. Созданная в 1946 году киностудия перестала работать из-за проблем с финансированием. Президент пообщал разобраться в ситуации и помочь.