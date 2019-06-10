В Москве прошёл международный футбольный турнир «Кубок добра»

Москва, , 11:28 — REGNUM Благотворительное футбольное соревнование «Кубок добра» состоялось в Москве 8 июня на «Сапсан-Арене». В спортивных состязаниях приняли участие дети, в том числе, имеющие проблемы со здоровьем, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

«Дети с удовольствием сюда приходят, футбол даёт возможность и подружиться, и пообщаться. Я знаю, участникам очень это нравится. В турнире участвуют дети с 10 до 15 лет. Две команды — дети с ограниченными возможности — с синдромом ДЦП», — рассказала организатор благотворительной акции, директор фонда «Под флагом добра» Наталья Давыдова.

Директор фонда отметила, что ребята с нарушением опорно-двигательного аппарата допускаются до соревнований только с разрешения врачей. При этом дети регулярно тренируются. Соревнования в Москве подают пример и другим регионам, что дети с определенными заболеваниями могут вести активный образ жизни.

Один раз команда детей с синдромом ДЦП одержала победу на турнире

«Успех был неожиданным. Для нас это чудо. К этому приятно стремиться», — призналась Давыдова.

Судья всероссийской категории Валерий Шавейко признался корреспонденту ИА REGNUM, что судить детей намного сложнее, чем взрослых, зато несоизмеримо интересней.

«Здесь есть чисто детские эмоции, которых не увидишь в большом футболе», — сказал Шавейко.

Он отметил, что среди команд очень большая разница в уровне подготовки. Какие-то команды тренируются по три раза в неделю. Тем не менее, на прошлых соревнованиях случались неожиданности, когда менее подготовленная команда побеждала фаворитов.

«Надо отдать должное детям, которые играют с нарушением двигательного аппарата. Уровень подготовки различный, но дети, которые менее подготовлены, показывают хороший футбол за счёт эмоций, желания», — отметил Шавейко.

Всего в соревнованиях приняло участие восемь детских команд. Причём пять из них были составлены из иностранцев, семьи которых проживают в России. Так были представлены команды Индии, Великобритании, США, Германии, Израиля.

«Главный посыл — обратить внимание на то, что есть разные дети и все хотят играть в футбол, общаться и ко всем нужно относиться с открытым, добрым сердцем. Дети получают радость от такого общения. Таких турниров должно быть больше», — отметил бывший футболист сборной России Дмитрий Булыкин.

Отметим, что по итогам упорной борьбы первое место заняла команда детей из Индии. Второе место заняла российская команда «Дети — послы мира». Бронзовым призёром состязаний стала команда ребят из США.