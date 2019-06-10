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Следов наркотиков в анализах Голунова не обнаружено — эксперты

Общество

Исследования проводились различными методами

Москва, 10 июня 2019, 10:44 — REGNUM  Следов наркотических веществ в анализах корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова не обнаружено. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн 10 июня в прямом эфире телеканала «Россия-1».

Как сообщил Брюн, различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в организме Голунова наркотики не обнаружены.

Как сообщало ИА REGNUM, Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве. Столичные полицейские при личном досмотре обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина.

8 июня корреспонденту были предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Адвокаты Голунова утверждают, что наркотики были подкинуты. Сам журналист заявил, что ни в чём не виноват.

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Наркомания, наркоторговля и борьба с ними
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