Следов наркотиков в анализах Голунова не обнаружено — эксперты

Москва, , 10:44 — REGNUM Следов наркотических веществ в анализах корреспондента отдела расследований интернет-издания «Медуза» Ивана Голунова не обнаружено. Об этом заявил главный внештатный специалист-нарколог Министерства здравоохранения РФ Евгений Брюн 10 июня в прямом эфире телеканала «Россия-1».

Как сообщил Брюн, различными методами исследования химико-токсикологической лаборатории в организме Голунова наркотики не обнаружены.

Как сообщало ИА REGNUM, Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве. Столичные полицейские при личном досмотре обнаружили у него около 4 г наркотического средства метилэфедрона, а при обыске на съемной квартире еще 5 г кокаина.

8 июня корреспонденту были предъявлены обвинения в покушении на сбыт наркотиков. Адвокаты Голунова утверждают, что наркотики были подкинуты. Сам журналист заявил, что ни в чём не виноват.

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