Понедельник, 10 Июня 2019 года
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В Иракском Курдистане изъяли крупную партию наркотиков

Общество

Арестованы четверо подозреваемых

Сулеймания, Ирак, 10 июня 2019, 10:48 — REGNUM  Правоохранительные органы Иракского Курдистана изъяли крупную партию запрещенных наркотических препаратов в провинции Сулеймания, сообщает 9 июня Kurdistan.ru.

В пассажирском автобусе, следовавшем в Багдад, были найдены тысячи упаковок сильнодействующих таблеток, приравненных к наркотикам и поэтому запрещенных в стране.

Находка была сделана на контрольно-пропускном пункте неподалеку от города Бани Маган, правоохранительные службы задержали четырех человек, подозреваемых в незаконном распространении наркотиков.

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Внутренняя политика Ирака
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