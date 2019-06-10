В Иракском Курдистане изъяли крупную партию наркотиков

Сулеймания, Ирак, , 10:48 — REGNUM Правоохранительные органы Иракского Курдистана изъяли крупную партию запрещенных наркотических препаратов в провинции Сулеймания, сообщает 9 июня Kurdistan.ru.

В пассажирском автобусе, следовавшем в Багдад, были найдены тысячи упаковок сильнодействующих таблеток, приравненных к наркотикам и поэтому запрещенных в стране.

Находка была сделана на контрольно-пропускном пункте неподалеку от города Бани Маган, правоохранительные службы задержали четырех человек, подозреваемых в незаконном распространении наркотиков.

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