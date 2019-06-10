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В Воронеже из-за жары объявлено штормовое предупреждение

Общество

В ближайшие дни температура будет стабильно превышать отметку +30

Воронеж, 10 июня 2019, 10:34 — REGNUM  Сильная жара на территории Воронежской области продержится до 13 июня, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на данные Воронежского гидрометеоцентра. Пресс-служба ГУ МЧС по региону распространила сообщение о штормовом предупреждении на территории области из-за жары.

«В период с 9 по 13 июня 2019 года по Воронежу и Воронежской области ожидается опасное метеорологическое явление — аномально жаркая погода со среднесуточной температурой воздуха выше климатической нормы на 7 и более градусов», — сообщили в МЧС.

По данным синоптиков, 10 и 11 июня температура воздуха поднимется до +31 °С, 12 июня обещает стать самым жарким днём рабочей недели — прогнозируется жара до +33 °С. 13 июня будет +30 °С, а 14 июня синоптики обещают небольшое похолодание: дневная температура составит около +28 градусов.

Жара накрыла Воронеж с середины предыдущей недели: на выходных, 8 и 9 июня, температура воздуха достигала +35 °С.

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Жара, засуха
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