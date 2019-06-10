Понедельник, 10 Июня 2019 года
10:35:18 МСК

Когда снова в ад? id Software и Bethesda назвали дату выхода DOOM Eternal

Общество

Издатель уже начал принимать предзаказы на игру

Когда снова в ад? id Software и Bethesda назвали дату выхода DOOM Eternal
Постер компьютерной игры DOOM Eternal

Лос-Анджелес, США, 10 июня 2019, 10:25 — REGNUM  Легендарная студия id Software и издательская компания Bethesda Softworks назвали дату выхода предстоящей DOOM Eternal и выпустили новый трейлер игры. Ролик был показан 9 июня на выставке E3.

Игра является продолжением DOOM, вышедшей в 2016 году, её релиз состоится 22 ноября 2019 года. Стоит отметить, что Bethesda уже начала принимать предзаказы. Сделавшие их геймеры получат оригинальный скин DOOT Revenant для многопользовательского режима BATTLEMODE, скин к дробовику и мастер-уровень «База сектантов» (Cultist Base — переработанная версия известного уровня с новыми испытаниями и сюрпризами).

Читайте также: Видео: на E3 состоялась мировая премьера нового Microsoft Flight Simulator

Напомним, события DOOM, вышедшей в 2016 году, традиционно проходили на Марсе, в то время как кампания DOOM Eternal перенесёт главного героя на Землю, повторив сюжетный ход Doom II: Hell on Earth (1994).

Читайте ранее в этом сюжете: Bethesda решила добавить в Fallout 76 NPC и королевскую битву

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Видеоигры
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить