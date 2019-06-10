Калужский министр: в 2019 году чистая вода придет в дома жителей Козельска

Козельск, Калужская область, , 10:24 — REGNUM В Калужской области в 2019 году запланировано строительство станции очистки питьевой воды с комплексом сооружений насосной станции II подъёма в городе Козельске, где уже много лет горожане сталкиваются с проблемами водоснабжения, сообщает 10 июня корреспондент ИА REGNUM по информации министра строительства и ЖКХ региона Егора Виркова.

По словам главы ведомства, в регионе активно претворяется в жизнь проект «Чистая вода в Калужской области», который является частью национального проекта «Экология». Реализация запланированных в рамках проекта мероприятий позволит к 2024 году обеспечить большинство жителей области чистой питьевой водой из централизованных систем водоснабжения. Из федерального бюджета на мероприятия по улучшению качества питьевой воды в городских населенных пунктах планируется направить в 2019 году 61,067 млн рублей, в 2020 — 142,93 млн рублей, а в 2021 — 303,46 млн рублей.

«Совместно с Роспотребнадзором Калужской области мы сформировали перечень объектов питьевого водоснабжения, требующих реконструкции, и запланировали строительство новых. До 2024 года предполагаем построить порядка девяти крупных объектов. Необходимо довести чистую качественную воду до каждого дома», — сказал Егор Вирков.

В течение ближайших пяти лет в России на проект «Чистая вода» будет израсходовано более 147 млрд рублей. Регионы планируют принять участие в софинасировании проекта в размере 5%.