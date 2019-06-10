Первые итоги ЕГЭ в Оренбуржье: 8 стобалльников и 13 аутсайдеров

Оренбург, , 10:23 — REGNUM В Оренбургской области один выпускник получил сто баллов по географии и восемь — по литературе. Стаяли известны результаты первых экзаменов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре региона.

В 2019 году ЕГЭ по географии сдавали 86 человек (в 2018 году — 91). Средний результата составил 69 баллов (в 2018 году — 68). Максимальный результат в 100 баллов по географии получил выпускник Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.

Экзамен по литературе сдавали 383 человека (в 2018 году — 349). Средний балл — 71 (в 2018 году — 69). Высокие результаты по данному предмету (от 81 балла) получили 22% участников экзамена (в 2018 — 17,8%). Максимальный результат в 100 баллов по литературе получили семь выпускников школ области.

В экзамене по математике базового уровня приняли участие 2908 человек (в 2018 — 5261). В этом году впервые выпускники выбирали только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике. Не преодолели минимальный порог для получения аттестата 13 человек (в 2018 году — 18 человек). Наивысший результат (5 баллов) получили 1806 выпускников, что составляет 62%.

Напомним, проведение экзамена в Оренбуржье отметилось инцидентом — из аудиторий выгнали двух выпускников. У них обнаружили мобильные телефоны, которые запрещены на ЕГЭ.

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