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Первые итоги ЕГЭ в Оренбуржье: 8 стобалльников и 13 аутсайдеров

Общество

По результатам первых ЕГЭ в регионе названы имена восьми стобалльников

Оренбург, 10 июня 2019, 10:23 — REGNUM  В Оренбургской области один выпускник получил сто баллов по географии и восемь — по литературе. Стаяли известны результаты первых экзаменов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в минобре региона.

В 2019 году ЕГЭ по географии сдавали 86 человек (в 2018 году — 91). Средний результата составил 69 баллов (в 2018 году — 68). Максимальный результат в 100 баллов по географии получил выпускник Губернаторского многопрофильного лицея-интерната для одаренных детей Оренбуржья.

Экзамен по литературе сдавали 383 человека (в 2018 году — 349). Средний балл — 71 (в 2018 году — 69). Высокие результаты по данному предмету (от 81 балла) получили 22% участников экзамена (в 2018 — 17,8%). Максимальный результат в 100 баллов по литературе получили семь выпускников школ области.

В экзамене по математике базового уровня приняли участие 2908 человек (в 2018 — 5261). В этом году впервые выпускники выбирали только один уровень для сдачи ЕГЭ по математике. Не преодолели минимальный порог для получения аттестата 13 человек (в 2018 году — 18 человек). Наивысший результат (5 баллов) получили 1806 выпускников, что составляет 62%.

Напомним, проведение экзамена в Оренбуржье отметилось инцидентом — из аудиторий выгнали двух выпускников. У них обнаружили мобильные телефоны, которые запрещены на ЕГЭ.

Читайте ранее в этом сюжете: В Оренбуржье двух человек выгнали с ЕГЭ из-за нарушений

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