СК проверяет информацию об изнасиловании в Москве женщины-инвалида

Москва, 10 июня 2019, 10:07 — REGNUM Следственный комитет начал доследственную проверку информации об избиении и изнасиловании женщины-инвалида, сообщили журналистам 10 июня в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.
Ранее сведения о происшествии были опубликованы в одном из СМИ.
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»По предварительным данным, сведения об изнасиловании женщины не подтверждаются», — говорится в сообщении.
Следствие установило, что «пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения с телесными повреждениями в области головы была доставлена в медицинское учреждение, где отказалась от госпитализации».
Следствие проводит проверочные мероприятия, устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области особенная девочка ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана.
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