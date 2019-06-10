СК проверяет информацию об изнасиловании в Москве женщины-инвалида

Москва, , 10:07 — REGNUM Следственный комитет начал доследственную проверку информации об избиении и изнасиловании женщины-инвалида, сообщили журналистам 10 июня в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета РФ по Москве.

Ранее сведения о происшествии были опубликованы в одном из СМИ.

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»По предварительным данным, сведения об изнасиловании женщины не подтверждаются», — говорится в сообщении.

Следствие установило, что «пострадавшая в состоянии алкогольного опьянения с телесными повреждениями в области головы была доставлена в медицинское учреждение, где отказалась от госпитализации».

Следствие проводит проверочные мероприятия, устанавливает обстоятельства случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Как сообщало ИА REGNUM, в Московской области особенная девочка ждёт ребёнка от 47-летнего гражданина Узбекистана.

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