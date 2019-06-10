В Казахстане наградили студента, спасшего троих детей из пожара

Нур-Султан, , 10:13 — REGNUM Министр образования и науки Казахстана Куляш Шамшидинова наградила студента Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумеилева Нурсултана Исмагулова за проявленную отвагу во время пожара, сообщает 10 июня агентство «Казинформ».

Министр выразила также слова благодарности родителям и учителям молодого человека. По её словам, важную роль в формировании мужества и отваги играют педагоги и школа.

«Мы общими усилиями должны делать все для того, чтобы подрастающее поколение было сильным, здоровым, отзывчивым — это наша общая задача», — сказала Шамшидинова.

Напомним, 8 июня в Нур-Султане произошел пожар в жилом доме по улице Бейбитшилик. Во время пожара Нурсултан Исмагулов залез на второй этаж через крышу магазина, разбил окно второго этажа и спас троих детей.

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