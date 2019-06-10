Мошенничество с пенсией умерших выявлено в Дагестане

Махачкала, , 10:17 — REGNUM В незаконном получении пенсионных выплат подозревается житель города Махачкалы. Он прибрал к рукам почти 290 тысяч рублей, которые начислялись на банковскую карту его умершей матери, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе МВД Дагестана.

Незаконным присвоением выплат подозреваемый занимался на протяжении 20 месяцев — с начала февраля 2017 по конец сентября 2018 года. В настоящее время он задержан, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Читайте также: Житель Дагестана два года получал пенсию за свою покойную мать

Отметим, что факты мошенничества с социальными выплатами выявляются в Дагестане в последнее время довольно часто. Как сообщало ИА REGNUM, житель поселка Шамхал (пригород Махачкалы) умолчал о смерти своей матери и в течение двух лет получал за неё деньги, сумма похищенного составила почти 420 тысяч рублей.

Нередко присвоением средств покойных в Дагестане промышляют и доставщики пенсии, подделывая их подписи в поручениях на доставку выплат. Так, аферист из Кизилюртовского района «заработал» 350 тысяч рублей, а мошенник из Лакского района обогатился на 1 млн рублей.

Читайте также: Пенсионная мафия? в Дагестане поймали еще одного похитителя пенсии