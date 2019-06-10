Bethesda решила добавить в Fallout 76 NPC и королевскую битву

Лос-Анджелес, США, , 10:00 — REGNUM В многопользовательской игре Fallout 76 от Bethesda появится режим королевской битвы. Кроме того, разработчики добавят в неё NCP (неигровых персонажей). Об этом 10 июня сообщил портал The Verge.

Представители Bethesda сообщили гостям выставки E3, что новое обновление получит название Wastelanders, оно выйдет осенью 2019 года. В режиме королевской битвы смогут участвовать 52 игрока. В игру будет добавлено новые оружие, снаряжение и новый основной квест. Отмечается, что NCP не будут людьми, однако они предоставят «полные ветви диалогов», которые будут ставит геймеров перед моральным выбором, к чему привыкли все поклонники серии Fallout.

Читайте также: Видео: на E3 состоялась мировая премьера нового Microsoft Flight Simulator

Ранее глава Bethesda Тодд Говард заявил, что компания чем-то удивит на E3 всех поклонников Fallout 76. Стало также известно, что приоритетным проектом для компании является игра новой франшизы Starfield, а не шестая часть серии Elder Scrolls

Читайте ранее в этом сюжете: Starfield или Elder Scrolls 6? Глава Bethesda сказал о приоритетах компании