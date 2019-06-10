Понедельник, 10 Июня 2019 года
10:05:41 МСК

Раздел для трудоустройства жителей РФ с большим стажем создан — Роструд

Общество

«Роструд с целью содействия занятости граждан старшего возраста запустил специализированный раздел»

Раздел для трудоустройства жителей РФ с большим стажем создан — Роструд
Иван Шилов © ИА REGNUM
Рынок труда

Москва, 10 июня 2019, 09:54 — REGNUM  Специальный раздел для трудоустройства жителей РФ предпенсионного и пенсионного возраста, которые имеют стаж работы более 30 лет, запустила на портале «Работа в России» Федеральная служба по труду и занятости (Роструд). Об этом рассказал замглавы Федеральной службы по труду и занятости РФ Денис Васильев в интервью ТАСС.

«Роструд с целью содействия занятости граждан старшего возраста запустил специализированный раздел «Опытные кадры» на портале «Работа в России», — сказал замглавы Роструда в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Васильев добавил, что в разделе на портале «Работа в России» специальным отличительным знаком помечаются резюме данных соискателей.

Напомним, согласно данным опроса, проведённого сервисом по поиску работы SuperJob, большая часть работодателей в России для подбора новых сотрудников использует социальные сети.

Читайте также: Большинство работодателей в России подбирают персонал в соцсетях

А также: Медведев: уровень занятости на селе должен достичь 80%

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Безработица
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить