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Генконсул Германии в Новосибирске оценил проекты КемГУ

Общество

Университет реализует проекты в области немецкого языка

Кемерово, 10 июня 2019, 09:47 — REGNUM  Генеральный консул Германии в Новосибирске Петер Бломайер оценил проекты в области немецкого языка, которые реализует Кемеровский государственный университет (КемГУ), в ходе своего визита в Кемерово. Об этом 10 июня сообщает пресс-служба вуза.

В рамках встречи были представлены направления сотрудничества КемГУ с Германией, проекты в области немецкого языка, которые реализует вуз: всероссийская образовательная инициатива Гёте-института «Немецкий — первый второй иностранный», сотрудничество с немецкими вузами по актуальным научным темам, обмен студентами и преподавателями с университетом Грайфсвальда (Германия), индивидуальные гранты и стипендии.

Консул высоко оценил проведение ежегодного фестиваля «Дни Германии в КемГУ». Также состоялось обсуждение перспектив дальнейшего сотрудничества с немецкой стороной, возможностей получения немецких исследовательских стипендий для сотрудников КемГУ. Петер Бломайер выразил готовность содействовать в реализации проектов КемГУ, связанных с популяризацией немецкого языка и культуры.

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