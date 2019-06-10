Понедельник, 10 Июня 2019 года
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В Роструде поддержали идею о национальном дне профориентации

Общество

Такое мероприятие проводят во многих регионах по меньшей мере раз в год

Москва, 10 июня 2019, 09:37 — REGNUM  Предложение о проведении национального дня профориентации положительно встретили в Федеральной службе по труду и занятости. Роструд готов к сотрудничеству для его реализации, заявил замглавы ведомства Денис Васильев.

Он назвал хорошей инициативу Общероссийского народного фронта (ОНФ) о проведении единого дня профориентации совместно со службами занятости. Васильев добавил, что в настоящее время такое мероприятие проводят во многих регионах по меньшей мере раз в год, и в ведомстве в целом готовы поддержать проекты, нацеленные на занятие человеком активной позиции на рынке труда.

«Абсолютно хорошее предложение, мы его поддерживаем», — сказал Васильев РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты ОНФ предложили, в частности, внедрить в работу служб занятости принципы бережливого производства. Предлагается сократить документооборот, ввести электронную очередь, удобную навигацию и удаленную запись клиентов.

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