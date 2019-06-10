В Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски у сторонников «Хизб ут-Тахрир»*

Симферополь, , 09:22 — REGNUM В Крыму сотрудники ФСБ проводят обыски в домах подозреваемых в деятельности террористической организации «Хизб ут-Тахрир» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщили 10 июня в пресс-службе регионального УФСБ.

Отмечается, что обыски проходят в домах подозреваемых в Алуште и Белогорске, а также в Симферопольском районе. Возбуждены уголовные дела.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным секретаря Совета безопасности России Николая Патрушева, в 2018 году в Крыму были задержаны более 120 человек, причастных к терроризму и экстремизму, 350 иностранным гражданам запрещён въезд на полуостров.

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