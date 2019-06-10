Понедельник, 10 Июня 2019 года
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На Ярославском направлении МЖД задерживаются пригородные поезда

Общество

Принимаются меры, чтобы сократить опоздания

Москва, 10 июня 2019, 09:21 — REGNUM  Пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги задерживаются по техническим причинам, сообщили 10 июня в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«На Ярославском направлении задерживаются несколько поездов (в основном Монинской ветки) по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», — говорится в сообщении.

В ЦППК принесли извинения за возможные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, в РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов на части поездов.

Читайте ранее в этом сюжете: РЖД оптимизирует вагоны-рестораны

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