На Ярославском направлении МЖД задерживаются пригородные поезда

Москва, , 09:21 — REGNUM Пригородные поезда Ярославского направления Московской железной дороги задерживаются по техническим причинам, сообщили 10 июня в пресс-службе Центральной пригородной пассажирской компании (ЦППК).

«На Ярославском направлении задерживаются несколько поездов (в основном Монинской ветки) по техническим причинам. Диспетчеры МЖД принимают меры, чтобы сократить опоздания и ввести поезда в график», — говорится в сообщении.

В ЦППК принесли извинения за возможные неудобства.

Как сообщало ИА REGNUM, в РЖД планируют отказаться от вагонов-ресторанов на части поездов.

Читайте ранее в этом сюжете: РЖД оптимизирует вагоны-рестораны