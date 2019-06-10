В Финляндии назвали забавным случай с «трехголовым монстром»

Хельсинки, , 09:15 — REGNUM Оформленная в стиле древнерусской ладьи яхту, на борту которой находился экипаж из семи человек, приняли за «трехголового монстра» сотрудники береговой охраны Финляндии. Об этом сообщает Iltra-Sanomat.

По данным издания, информация о неопознанном судне в Финском заливе поступила к финским пограничникам 9 июня. Патрульный катер, экипаж которого выявил в тумане странный объект, был отправлен для проверки. Финская береговая охрана на странице в соцсети Facebook позже охарактеризовала яхту как «трехголового монстра».

В ходе проверки пограничники выяснили, что российское «замаскированное» судно направлялось через Финляндию и Швецию на ярмарку в Осло.

«Для нас (сотрудников береговой охраны Финляндии) выезд на опознание приближающегося к границе судна — обычная практика, — рассказал изданию один из командиров береговой охраны Ярмо Хяккинен. — Однако этот случай оказался забавным».

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