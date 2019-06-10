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Арестовано всё руководство комитета по лесному хозяйству Дагестана

Общество

Срок заключения под стражу составил два месяца

Арестовано всё руководство комитета по лесному хозяйству Дагестана
kaboompics
Шахматы

Махачкала, 10 июня 2019, 09:35 — REGNUM  Избрана мера пресечения в отношении председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, трёх его заместителей и еще двух сотрудников ведомства. Решением Советского районного суда Махачкалы все они арестованы на два месяца, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе Верховного суда республики.

Напомним, Алибег Гаджиев, его заместители Абдула Муртазалиев, Ибрагим Ибрагимов и Велибек Ферзуллаев, главный специалист-эксперт одного из отделов комитета Шамиль Багандов, а также участковый Сулакского лесничества Рашид Гаджимурадов были задержаны 6 июня. Перед этим силовики в стенах ведомства провели обыски и выемку документов.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанных подозревают в незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах Дагестана. Уголовное дело расследуется по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

В настоящее время обязанности главы комитета по лесному хозяйству Дагестана возложены на Салмана Низамудинова — начальника отдела организации лесопользования и арендных отношений.

Читайте ранее в этом сюжете: Задержан глава комитета по лесному хозяйству Дагестана — СМИ

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