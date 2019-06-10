Арестовано всё руководство комитета по лесному хозяйству Дагестана

Махачкала, , 09:35 — REGNUM Избрана мера пресечения в отношении председателя комитета по лесному хозяйству Дагестана Алибега Гаджиева, трёх его заместителей и еще двух сотрудников ведомства. Решением Советского районного суда Махачкалы все они арестованы на два месяца, сообщили ИА REGNUM 10 июня в пресс-службе Верховного суда республики.

Напомним, Алибег Гаджиев, его заместители Абдула Муртазалиев, Ибрагим Ибрагимов и Велибек Ферзуллаев, главный специалист-эксперт одного из отделов комитета Шамиль Багандов, а также участковый Сулакского лесничества Рашид Гаджимурадов были задержаны 6 июня. Перед этим силовики в стенах ведомства провели обыски и выемку документов.

Как сообщало ИА REGNUM, задержанных подозревают в незаконном выделении земельных участков в природоохранных зонах Дагестана. Уголовное дело расследуется по статье «Организация преступного сообщества или участие в нем».

В настоящее время обязанности главы комитета по лесному хозяйству Дагестана возложены на Салмана Низамудинова — начальника отдела организации лесопользования и арендных отношений.

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