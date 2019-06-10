В Томске создали алгоритм по поиску специалистов для нефтегазовой отрасли

Томск, , 09:05 — REGNUM Алгоритм поиска молодых специалистов для нефтегазовой отрасли по данным студенческих публикаций — статей, курсовых, выпускных работ — разработала команда студентов и сотрудников Томского государственного университета (ТГУ). Об этом 10 июня сообщает пресс-служба вуза.

Отмечается, что идея алгоритма была предложена на одном из мероприятий форума U-NOVUS-2019, где представители «Газпромнефть НТЦ» поставили перед участниками задачу поиска специалистов для решения специфических задач.

«Нам рассказали, что их отдел кадров просматривает тысячи резюме в поисках подходящего сотрудника, и 99% не соответствуют нуждам компании. А ведь намного проще напрямую найти человека, который разбирается в требуемой сфере, тогда повышается вероятность, что проблема будет решена быстро и качественно», — объяснил один из разработчиков, сотрудник ТГУ Алексей Бочаров.

Созданные в университете алгоритмы могут анализировать библиографическое описание публикаций: заголовок, год, университет и другие параметры. Команда разработчиков предложила анализировать непосредственно тексты по их терминологическому составу и соотносить результаты с существующими отраслевыми проблемами.

«Полученные результаты соотносятся с ключевыми словами из публикаций автора, и алгоритм выдает отделу кадров список возможных претендентов на должность», — сказал Бочаров.

Работа команды была высоко оценена ведущими сотрудниками «Газпромнефть НТЦ», которые увидели возможность практического применения алгоритма при подборе кадров. В настоящее время обсуждается возможность внедрения разработанных алгоритмов для решения внутренних задач компании.

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