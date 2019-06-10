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Торжества в честь Дня России прошли в Минске

Общество

В праздничных мероприятиях приняли участие политики двух стран, а также сотни артистов из разных регионов РФ

Минск, 10 июня 2019, 08:44 — REGNUM  Торжества в честь Дня России прошли в Минске 8 и 9 июня. Об этом сообщает газета «Известия», журналисты которой побывали на праздничных мероприятиях.

«В минувшие выходные Минск окрасился в цвета российского триколора, — пишет газета. — В братской республике прошли торжества в честь Дня России».

В праздничных мероприятиях приняли участие политики двух стран, а также сотни артистов из разных регионов РФ.

Отмечается, что два десятка павильонов и тематических площадок (кинотеатр, скейт-парк, выставки) открылись в историческом центре белорусской столицы еще 8 июня. Позже свои площадки открыли Дома Москвы в Минске, представительства Россотрудничества и филиалы российских вузов.

Напомним, День России отметят в нашей стране в предстоящую среду, 12 июня.

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День России
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