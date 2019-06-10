В 2018 году рак диагностировали почти у 200 тыс. жителей России

Москва, , 08:40 — REGNUM В 2018 году в ходе диспансеризации у 199 тыс. граждан России был обнаружен рак, сообщает 10 июня RT со ссылкой на данные Министерства здравоохранения РФ.

Отмечается, что это составило 910,3 случая на 100 тыс. человек. Вместе с тем в 68% случаев опухоль была обнаружена на начальной стадии. За 97% пациентов, у которых впервые обнаружили рак, установлено диспансерное наблюдение.

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Всего в прошлом году диспансеризацию прошли 21,9 млн граждан, что составляет 92% от запланированного.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным Минздрава, в России за последнее десятилетие показатели онкологических заболеваний увеличились на 23,7%. По словам главного онколога страны Андрея Каприна, факторами риска с точки зрения онкологических заболеваний являются употребление пищевых добавок, жирной пищи, а также алкоголизм и гиподинамия.

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