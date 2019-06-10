В Пермском политехе завершилась российско-германская проектная неделя

Пермь, , 08:32 — REGNUM Традиционная российско-германская проектная неделя прошла в Пермском национальном исследовательском политехническом университете (ПНИПУ) в рамках проекта «Двойной диплом», сообщает 10 июня пресс-служба вуза.

В мероприятиях недели приняли участие профессора, научные сотрудники и студенты факультета экономики Университета прикладных наук Анхальт и гуманитарного факультета Пермского политеха. Ключевыми задачами этого мероприятия являются поиск новых вариантов сотрудничества в области образования и науки, изучение опыта российских и немецких предприятий, развитие существующих проектов.

Реализация этих задач осуществлялась путём встреч с руководством университета и гуманитарного факультета, участия студентов в научно-практическом семинаре на тему «Цифровизация в логистике», а также через экскурсии на успешные предприятия Пермского края. В частности, в 2018 году были организованы встречи с участием компаний «Промобот» и «Пермалко», а также санатория «Демидково».

Отмечается, что проектная неделя пользуется интересом среди студентов и приносит положительные результаты в вопросах сотрудничества между студентами российского и немецкого вузов.

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