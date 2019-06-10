В Оренбуржье за крупное мошенничество осуждены директор и бухгалтер школы

Оренбург, , 08:25 — REGNUM В Оренбурге реальные сроки лишения свободы получили директор и главный бухгалтер специальной (коррекционной) школы-интерната. Руководителя образовательного учреждения Ленинский районный суд города признал виновным в особо крупном мошенничестве, присвоении денежных средств с использованием служебного положения и превышении должностных полномочий, а бухгалтера — в особо крупном мошенничестве, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областной прокуратуре.

В суде установлено, что в специализированной школе сразу на несколько должностей был фиктивно трудоустроен работник. За полтора года его виртуальной работы директор и бухгалтер интерната получили зарплату на общую сумму 5,5 млн рублей. Кроме того, директор уличен в присвоении надбавок стимулирующего характера, которые полагались подчиненным, а также денежных средств, поступивших в интернат от спонсоров. За счет средств, имеющихся на счете интерната, руководитель школы приобрела для своего загородного участка строительные материалы на общую сумму около 100 тыс. рублей. Бухгалтер похитила около 1,5 млн рублей. Фиктивной документацией она подтверждала работу виртуалной сотрудницы.

Суд приговорил директора к четырем годам лишения свободы, главного бухгалтера — двум с половиной годам с отбыванием наказания в колонии общего режима. Судебная инстанция наложила запрет на определенные должности для осужденного директора в течение трех лет, для бухгалтера — двух с половиной лет. Приговор в законную силу не вступил.

В адрес органов системы образования вынесено частное постановление с указанием на ненадлежащий ведомственный контроль, своевременно не выявивший совершенные крупные хищения.

За четыре месяца 2019 года в Оренбуржье отмечен рост количества преступлений коррупционной направленности на 1,1%. Выявлено 176 преступлений коррупционной направленности: по фактам мошенничества — 28 (четыре месяца 2018 года — 56), присвоения либо растраты имущества — 28 (2018 год — 25), легализации денежных средств — 1 (2018 год — 5), злоупотребления полномочиями — 1 (2018 год — 1), коммерческого подкупа — 23 (2018 год — 3), получения взятки — 23 (2018 год — 46), дачи взятки — 42 (2018 год — 13), посредничества во взяточничестве — 1 (2018 год — 1), мелкого взяточничества — 22 факта (2018 год — 23). Оренбургская область по количеству выявленных преступлений коррупционной направленности за отчетный период по ПФО занимает седьмое место.