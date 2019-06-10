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Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 июня

Общество

Днем воздух в столице прогреется до +29 градусов

Синоптики рассказали о погоде в Москве 10 июня
Алексей Боголюбов. Москва. Иллюминация Кремля. 1883

Москва, 10 июня 2019, 08:21 — REGNUM  В Москве сегодня, 10 июня, переменная облачность, во второй половине дня местами кратковременный дождь, гроза, сообщают «Метеовести».

По данным синоптиков, днем воздух в столице России прогреется до +29 градусов, в Подмосковье — до +30. Ветер западный, северо-западный 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 752 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Гидрометцентр РФ присвоил «оранжевый» уровень опасности в связи с аномально жаркой погодой, стоящей в Москве.

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