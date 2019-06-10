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На площади собора Нотр-Дам в Париже разместят алтарь для верующих — мэрия

Общество

Площадь собора Парижской Богоматери может открыться на следующей неделе

Париж, 10 июня 2019, 08:20 — REGNUM  Мэрия четвертого округа Парижа объявила, что площадь перед собором Нотр-Дам может вновь открыться на следующей неделе, сообщает Le Figaro.

«По просьбе настоятеля собора Нотр-Дам монсеньора Патрика Шове место отрешенности, погружения в свои мысли, будет выделено на площади Парижской Богоматери, как только она откроется. Это будет алтарь Девы Марии, организованный вокруг репродукции статуи Богоматерь с младенцем, для размещения молящихся и посетителей», — говорится в заявлении мэрии.

Как сообщало ИА REGNUM, собор Парижской Богоматери серьезно пострадал в пожаре 15 апреля 2019 года. У собора обрушились кровля и шпиль, сгорела верхняя часть здания.

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Пожар в соборе Парижской Богоматери
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