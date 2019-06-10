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Температурный рекорд 20-летней давности побит в Москве

Общество

Температура в Москве достигла отметки +31 °С

Температурный рекорд 20-летней давности побит в Москве
Дарья Антонова © ИА REGNUM
Жара

Москва, 10 июня 2019, 08:09 — REGNUM  В Москве в воскресенье, 9 июня, побит температурный рекорд 1999 года. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

По информации столичных синоптиков, 9 июня температура воздуха в столице России достигла отметки +31 градусов по шкале Цельсия.

Сообщается, что абсолютный рекорд температуры в мегаполисе за всю историю наблюдений для 9 июня установлен в 1948 году, когда температура воздуха в Москве достигла 32,1 градуса Цельсия.

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