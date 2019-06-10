Понедельник, 10 Июня 2019 года
07:45:49 МСК

В День России в Москве перекроют несколько улиц

Общество

Три улицы, мост и площадь перекроют с 12:00

Москва, 10 июня 2019, 07:45 — REGNUM  В Москве в связи с празднование Дня России в центре города перекроют несколько улиц, сообщается на портале градоначальника.

С 12:00 по мск полностью перекроют три улицы: Москворецкую, Ильинку и Варварку. Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост.

Также до окончания праздничных мероприятий нельзя будет проехать по Кремлевской до Китайгородского проезда.

Читайте также: Ко Дню России парки Москвы подготовили праздничную программу

Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 июня, в День России, автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои машины.

Подробнее: В День России парковки в Москве будут бесплатными

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
День России
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить