В День России в Москве перекроют несколько улиц

Москва, 10 июня 2019, 07:45 — REGNUM В Москве в связи с празднование Дня России в центре города перекроют несколько улиц, сообщается на портале градоначальника.
С 12:00 по мск полностью перекроют три улицы: Москворецкую, Ильинку и Варварку. Васильевский спуск и Большой Москворецкий мост.
Также до окончания праздничных мероприятий нельзя будет проехать по Кремлевской до Китайгородского проезда.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Москве 12 июня, в День России, автомобилисты смогут бесплатно припарковать свои машины.
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