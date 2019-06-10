Названа дата релиза игры Cyberpunk 2077 от CD Projekt RED

Варшава, , 07:40 — REGNUM Студия CD Projekt RED выложила в сеть трейлер предстоящей игры Cyberpunk 2077, в котором была названа дата её релиза. Ролик был опубликован 9 июня на YouTube-канале проекта.

Компания выпустила этот ролик для выставки Electronic Entertainment Expo (E3) 2019, которая начнёт свою работу 11 июня 2019 года. В описании к видео администрация канала сообщила, что игра выйдет в продажу 16 апреля 2020 года. Стоит отметить, что геймеры могут видеть в трейлере персонажа, прототипом для которого стал известный актёр Киану Ривз.

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Ранее главный редактор портала Kotaku Джейсон Шрайер заявил, что релиз Cyberpunk 2077, скорее всего, будет отложен на 2020 год. Он отметил, «запланированная задержка» обычно входит в планы разработчиков.

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