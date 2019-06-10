В Нур-Султане хакеры атаковали систему распределения мест в детские сады

Нур-Султан, , 07:43 — REGNUM В Нур-Султане работа системы по распределению мест в дошкольные организации приостановлена из-за хакерской атаки, сообщили 10 июня на официальной странице управления образования города в Facebook.

В управлении отметили, что в ночь с 9 на 10 июня 2019 года была зафиксирована массированная хакерская атака на систему — одновременно пытались зайти 500 тыс. пользователей. В настоящее время специалисты пытаются локализовать источник атаки.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 апреля управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Туркестане и Монголии Евгений Пилотин заявил, что Казахстан занимает второе место в мире по количеству атак мошенников через мобильные телефоны.

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