В России началась сокращенная рабочая неделя

Москва, , 07:21 — REGNUM Рабочая неделя, начавшаяся в понедельник, 10 июня, будет сокращенной. Ближайший выходной день наступит уже в среду, 12 июня, когда в РФ отмечают День России.

В связи с праздником 12 июня объявлено нерабочим днем. При этом 11 июня рабочий день сокращен на один час. Всего в июне — 19 рабочих дней и 11 — выходных.

Следующая сокращенная рабочая неделя ожидается в ноябре. Тогда в связи с Днем народного единства жители России будут отдыхать 2, 3 и 4 ноября.

Напомним, День России отмечается ежегодно с 1992 года. В этот день в 1990 году была принята Декларация о государственном суверенитете РСФСР. Наименование «День России» праздник получил в 2002 году. В этот день российский президент вручает государственные премии, в Москве праздничные мероприятия завершает салют.

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