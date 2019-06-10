Сын Бари Алибасова: «Один из ожогов у отца зарастает неправильно»

Москва, , 07:19 — REGNUM У музыкального продюсера Бари Алибасова, который уже несколько дней находится в медикаментозном сне в реанимации токсикологического отделения института имени Склифосовского в Москве, один из ожогов неправильно зарастает. Об этом рассказал сын пострадавшего Бари Алибасов — младший в интервью «Комсомольской правде».

«С дыхательными путями, с желудком (у продюсера), проблем, к счастью, нет, — сказал Бари Алибасов — младший. — Сейчас главное, чтобы зажил кишечник».

При этом сын пострадавшего добавил, что кишечник у продюсера может закупориться, так как «один из ожогов у отца зарастает неправильно».

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее в больницу в Москве был экстренно госпитализирован продюсер группы «На-На» Бари Алибасов, перепутавший сок с жидкостью для очистки труб. Мужчину, получившего химические ожоги пищевода и желудка, ввели в медикаментозный сон.

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