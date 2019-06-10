Подготовка теплосетей Новосибирска к зиме обойдётся в 721 млн рублей

Новосибирск, , 06:04 — REGNUM На подготовку теплосетей Новосибирска к очередному отопительному сезону будет направлено 721 млн рублей, объём средств по сравнению с прошлым годом увеличен почти в два раза, сообщили ИА REGNUM в Сибирской генерирующей компании (СГК).

К капитальному ремонту трубопроводов подразделения СГК приступают уже в июне. За лето планируется капитально отремонтировать 12 крупных участков теплосетей. Общая длина заменяемых участков — более 5 км.

«В этом году основное внимание — магистральным трубопроводам, так как от их повреждений последствия гораздо серьёзнее. Прошедшая зима нам продемонстрировала это. Капитальный ремонт на теплосетях будут проводить подрядные организации», — прокомментировал генеральный директор теплосетевого подразделения СГК в Новосибирске Валерий Монастырев.

Подрядчики уже приступили к работам на теплотрассе по улице Ветлужская — здесь предстоит заменить больше 300 метров магистрального трубопровода, а также дренажный трубопровод, поставить новые лотки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в середине января жители 61 жилого дома, а также несколько вузов и детских садов Центрального округа остались без горячей воды и тепла из-за устранения дефектов на сетях.

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Напомним, что по словам энергетиков, зима 2018 года в Новосибирске была холоднее и продолжительнее, дома потребили больше тепла.

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