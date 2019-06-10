Поправки в областной закон позволят очистить дно 13 нижегородских рек

Нижний Новгород, , 05:58 — REGNUM Нижегородский закон об охране и использовании водных объектов предложено дополнить пунктом, который позволил бы использовать средства областного бюджета на очистку от донных отложений и дноуглублению объектов, находящихся в федеральной собственности, но отдельные полномочия по которым переданы субъектам Федерации. Документ инициировал губернатор Глеб Никитин, он уже подан в комитет по экологии и природопользованию Законодательного собрания, но пока не рассмотрен, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Поправки, по сведениям из пояснительной записки, направлены на то, чтобы у региона появилось право на использование областной казны для очистки дна федеральных водных объектов, полномочия по которым в сфере водных отношений переданы субъекту Федерации. Правовая основа для этого закреплена в Бюджетном кодексе РФ и законе «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации». Отмечается также, что основанием для разработки законопроекта стали многочисленные обращения граждан и муниципальных властей в минприроды области «о необходимости проведения мероприятий по расчистке водных объектов в целях их охраны или расчистке и дноуглублению в целях предотвращения негативного воздействия вод и ликвидации его последствий».

"К таким рекам относятся в г. Нижнем Новгороде Хальзовка, Левинка, Параша, Борзовка, Гниличка, Старка (Кова), Арзамасском районе Тёша, Серёжа, Краснооктябрьском районе р. Пары, Семёновском районе Белбаж, Городецком районе и городском округе город Бор Везлома, городском округе город Дзержинск Вьюница, Володарском районе Юганец, многочисленные пруды на водотоках и озёра во многих муниципальных образованиях и многие другие водные объекты», — уточняется в пояснительной записке.

Некоторые объекты на сегодня уже обследованы, составлены акты, в которых прописана необходимость проведения расчистки.

В законодательной инициативе губернатора отмечено, что «в рамках развития Саровско-Дивеевского кластера необходимо решение вопроса по финансированию мероприятий по расчистке рек на территории города Нижнего Новгорода и паломническо-туристического кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» за счёт средств областного бюджета».

На сегодня также имеется проект расчистки реки Рязанки в Богородском районе, что имеет важное значение для Богородска. Проект выполнен по заказу министерства экологии и природных ресурсов Нижегородской области, но требуются поправки для того, чтобы профинансировать сами работы. Ранее Федеральное агентство водных ресурсов при защите данного проекта отметило невозможность выделения средств из федерального бюджета. Необходимая сумма — более 54 млн рублей.

Ещё один проект, препоном для которого стало отсутствие соответствующих норм в законе, — это расчистка реки Шамка. Для разработки проектно-сметной документации необходимо выделение средств на проведение архиологических исследований, без которых нельзя получить положительное заключение госэкспертизы и, как следствие, нет «возможности оплаты работ за счёт субвенций федерального бюджета».

"Завершение выполнения указанных работ рассчитано до 2021 года, в связи с чем срок действия представленного законопроекта ограничивается 31 декабря 2021 года. Принятие представленного законопроекта создаст условия для проведения работ по расчистке водных объектов Нижегородской области, что имеет высокую социальную значимость», — резюмируется в законотворческой инициативе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по решению правительства РФ, принятому в феврале 2019 года, на развитие кластера «Арзамас — Дивеево — Саров» до 2021 года планируется направить свыше 1 млрд рублей.

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