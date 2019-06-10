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На Камчатке вахтовики отбились от бурого медведя с помощью огнетушителя

Общество

Зверю захотелось полакомиться в столовой вахтовиков

Петропавловск-Камчатский, 10 июня 2019, 04:16 — REGNUM  На Камчатке крупный бурый медведь, не обращая внимания на громкие крики и хлопки, попытался забраться в столовую вахтовиков, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Как видно на видео, размещенном в соцсетях, отстоять свою пищу вахтовики смогли, использовав огнетушитель. Медведь уже практически забрался вовнутрь, выломав окно, однако изнутри кто-то пустил косолапому в морду струю огнегасящего состава. В клубах белого дыма медведь отскочил в сторону, а затем покинул городок вахтовиков.

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Как сообщало ИА REGNUM, антимедвежьи опергруппы создают на Камчатке. Народные дружины охотников призваны защитить население от медвежьих набегов. Создание таких групп оперативного реагирования — инициатива региональных властей. Только за прошлый год на Камчатке охотники отстрелили более 60 медведей, проявивших агрессию в отношении людей.

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