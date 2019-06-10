Правительство меняет парадигму КоАП: от соперничества к сотрудничеству

Москва, , 04:05 — REGNUM Новая концепция Кодекса об административных нарушениях готова и будет опубликована в течение недели. Об этом сообщил вице-премьер Константин Чуйченко, сообщают 10 июня «Известия».

По словам вице-премьера, прежняя парадигма была ориентирована на выявление нарушений, на эти же цели работали и ключевые показатели эффективности, согласно которым надзорные органы оценивались по количествам выписанных штрафов. Однако во главу угла необходимо ставить не выявление, а предотвращение.

«Парадигму надзора надо менять от соперничества к сотрудничеству, — уверен Чуйченко. — Контрольно-надзорные органы должны работать для того, чтобы их поднадзорные объекты не совершали правонарушений, а не для выявления этих нарушений. Мы считаем, что переносить акценты в работе надо в сторону профилактики и налаживать взаимодействие».

Кроме того, нужно поменять систему ключевых показателей и исходить не из количества и сумм взысканных штрафов, а из реальных показателей. По мнению Чуйченко, необходимо отслеживать, как изменилось число людей, пострадавших в ДТП, уменьшается ли числа производственных травм, потерянных при пожаре жизней.

«Вот о чем надо говорить, а не о том, сколько мы оштрафовали за несоблюдение правил пожарной безопасности», — заявил вице-премьер.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил о том, что новая концепция КоАП будет представлена 1 июня.

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