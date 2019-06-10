Минкульт не будет площадкой для разборок блогера и кинокомпании – Мединский

Москва, , 02:37 — REGNUM Вмешиваться в конфликт, возникший между блогером Евгением Баженовым (BadComedian) и кинокомпанией Kinodanz в министерстве культуры не намерены. Об этом заявил глава ведомства Владимир Мединский, передает 10 июня ТАСС.

«Устраивать в Минкульте площадки для разборок между блогером и продюсерами мы не будем», — отметил Мединский.

По мнению главы министерства культуры, данный спор не входит в компетенцию его ведомства, главной задачей которого является проведение конкурсов и поддержка кино.

Между тем 4 июня глава отделения кинематографии Минкульта Ольга Любимова заявляла о том, что несмотря на то, что ведомство не имеет отношения к конфликту блогера и продюсеров, вопрос о поддержке Kinodanz может быть рассмотрен в том случае, если представители кинокомпании обратятся за этим в министерство культуры.

Напомним, 3 июня стало известно о том, что в январе 2019 года кинокомпания Kinodanz обратилась в суд с иском на один миллион рублей, обвиняя блогера Евгения Баженова в чрезмерном цитировании при обзоре фильма «За гранью реальности». Со слов Баженова, ему прямо заявили о том, что имидж Kinodanz пострадал из-за его обзоров. Позже сообщалось, что кинокомпания готова пойти на мировое соглашение.

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