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Конюхов открыл часовню имени Николая Чудотворца в Миассе

Общество

Николай Чудотворец считается покровителем путешественников и моряков

Миасс, Челябинская область, 9 июня 2019, 23:31 — REGNUM  Известный путешественник Федор Конюхов открыл часовню имени Николая Чудотворца неподалеку от Миасса, сообщает 9 июня агентство Polit74.ru.

Праздничные мероприятия, посвященные открытию часовни покровителя всех путешественников, начались с освящения часовни митрополитом Челябинским и Миасским Григорием. После чего приглашенные гости заложили аллею.

Перед входом в часовню также была установлена лодка «УралАЗ», на которой путешественник пересек за 46 дней Атлантический океан. После торжественного открытия Конюхов отправился в Челябинск на встречу с прихожанами и молодежью.

Напомним, начало строительства часовни положили осенью 2018 года, когда при закладке первого камня присутствовал Конюхов. Путешественник является священником и носит сан иерея.

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